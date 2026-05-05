Tg Politico Parlamentare, edizione del 5 maggio 2026

MATTARELLA: “CINEMA PATRIMONIO DEL PAESE, VA SOSTENUTO”

Il cinema è “un patrimonio del Paese che come tale va considerato, sostenuto, valorizzato, incoraggiato”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla vigilia dei David di Donatello durante la tradizionale cerimonia di presentazione dei candidati al Quirinale. A tutti i protagonisti e lavoratori del cinema italiano, il capo dello Stato augura “di andare avanti, di avere audacia, sviluppare e realizzare in libertà i vostri progetti”. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha ammesso che “negli ultimi anni” ci sono stati “paradossi ed errori” nell’assegnazione dei finanziamenti ai film, definendo “inaccettabile” l’esclusione del docu-film su Giulio Regeni.

HORMUZ. ALTA TENSIONE USA-IRAN, TRUMP CONTRO IL PAPA

Alta tensione nello Stretto di Hormuz e nel Golfo persico che minaccia il fragile cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti. Le parti faticano a fare progressi nei negoziati per una fine duratura della guerra. Teheran denuncia l’uccisione di 5 civili in un attacco americano contro due imbarcazioni, mentre Washington accelera l’operazione ‘Project Freedom’ per scortare i mercantili e rompere il blocco navale. Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, sarà a Roma domani: venerdì l’incontro a Palazzo Chigi con Meloni, giovedì l’udienza da Papa Leone. E intanto il presidente americano Trump attacca il Papa che a suo dire “ritiene giusto che l’Iran abbia l’arma nucleare e mette in pericolo i cattolici”.

ALLARME FMI, CARO-ENERGIA PESERÀ 450 EURO SU FAMIGLIE ITALIANE

Con i prezzi attuali, la famiglia media dell’Ue perderebbe circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% del consumo. Così il Fondo monetario, che ieri all’Eurogruppo ha segnalato che l’impatto del caro energia varia dai 620 euro in Slovacchia a 134 euro in Svezia. Secondo lo scenario “grave” la perdita media salirebbe a 1.750 euro. Sull’Italia l’impatto stimato è di 450 euro nello scenario base, 2.270 in quello grave. Con lo shock dell’energia rischi anche per i rendimenti e gli spread dei titoli di Stato. La situazione “potrebbe peggiorare ulteriormente, danneggiando la qualità del credito”. Quindi un richiamo del Fondo monetario a “un attento monitoraggio dei rischi per la stabilità finanziaria”.

UE. FONTANA: “IMPEGNO PARLAMENTI PER SICUREZZA E DIPLOMAZIA”

Si è conclusa la conferenza dei presidenti dei Parlamenti dell’Unione europea a Copenaghen, a cui ha partecipato il Presidente della Camera Lorenzo Fontana. Al centro il ruolo delle Camere nel rafforzare dialogo e cooperazione nel contesto internazionale, il sostegno all’allargamento dell’UE, la lotta alla disinformazione. Per Fontana bisogna “valorizzare il ruolo delle istituzioni parlamentari, per aprire nuove strade alla diplomazia”. Altro tema prioritario “la sicurezza e la lotta alle minacce ibride” su cui “adottare strategie comuni”.