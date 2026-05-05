martedì 5 Maggio 2026

Conte: “Finalmente a casa, l’intervento è riuscito”

Lo scrive sui social il leader del Movimento 5 Stelle

Data pubblicazione: 5-5-2026 ore 16:06Ultimo aggiornamento: 5-5-2026 ore 16:06

ROMA – “Tornato finalmente a casa. A tutti voi, che mi avete inondato di messaggi di affetto, voglio dire che l’intervento è perfettamente riuscito, sto molto bene, ora ovviamente c’è solo da rimettersi in piena forma dopo questa settimana di stop. Ringrazio il personale medico e sanitario per l’accurata assistenza”. Lo scrive sui social il leader M5s Giuseppe Conte.

“Con tutto il M5S- aggiunge- sono a lavoro in queste ore perché si entra nel momento cruciale per l’organizzazione delle due giornate di Nova del 16 e 17 maggio: ‘100 spazi aperti per la democrazia’. È lì che con tutti voi inizieremo a dare forma concreta al programma per cambiare l’Italia. Le notizie di questi giorni su stipendi e rincari confermano che c’è bisogno di tutta la vostra passione e del vostro contributo di idee per cambiare in meglio la vita delle persone in questo periodo così complicato. Insieme”.

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