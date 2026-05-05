martedì 5 Maggio 2026

VIDEO | Bisio alla Cerimonia dei David: “Chiudiamo in fretta che Antonella Clerici si arrabbia” e la conduttrice risponde…

Botta e risposta tra la conduttrice e l'attore durante la diretta di 'È sempre mezzogiorno!"

Data pubblicazione: 5-5-2026 ore 15:08Ultimo aggiornamento: 5-5-2026 ore 15:12

ROMA – “Mi è stato detto lei è simpatico, ha già condotto altre trasmissioni televisive, ma soprattutto lei parla molto velocemente, i nomi da dire sono tantissimi e auguriamo che lei ci faccia chiudere in fretta perchè poi c’è Antonella Clerici che si incavola se andiamo lunghi”. Sono le parole di Claudio Bisio, che in maniera scherzosa ha tirato in ballo la collega Antonella Clerici durante la Cerimonia dei David di Donatello, avvenuta questa mattina in presenza del Presidente Sergio Mattarella.

Parole che non sono sfuggite all’attenta conduttrice di ‘È sempre mezzogiorno!’ che proprio per via dell’evento ha ‘preso’ la linea con mezz’ora di ritardo. “Non è vero che mi incavolo. Assolutamente no, soprattutto quando caro Claudio, c’è il Presidente Mattarella che noi adoriamo. Quindi quando la linea ce l’ha il Quirinale noi siamo assolutamente felici di predere noi la linea e di proseguire con il nostro mezzogiorno”, ha detto la conduttrice dopo aver mandato in onda un video con le affermazioni di Bisio.

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