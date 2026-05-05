1 maggio, Levante: “La scelta di Delia su Bella Ciao? Il Partigiano non si tocca”

ROMA – “La polemica è giustificata, nel senso che il brano, quel brano, non va toccato. Qualcuno ha parlato di iconoclastia. Credo che in qualche modo si possa essere d’accordo. Sono certa che Delia lo abbia fatto con ingenuità e quindi sia stato un errore in buona fede, diciamo così. Però il Partigiano è il Partigiano. E non si tocca. Credo che comunque il messaggio le sia arrivato”.

Lo ha detto la cantautrice Levante interpellata dall’agenzia Dire sulla polemica nata in seguito al Concertone del primo maggio, dove Delia ha scelto di cantare ‘Bella ciao’ cambiando la parola Partigiano con essere umano. “Quello che non amo- ha aggiunto Levante a margine della presentazione del Roma Summer fest, all’Auditorium- è la gogna mediatica. Bisogna un po’ placare questi animi guerriglieri, perché tra l’altro siamo in un clima storico bellico terribile e non dobbiamo essere di certo noi ad alimentare questa sorta di odio. È bastato dirlo due, tre volte. Ripeterlo in continuazione può causare anche emotivamente uno stress che non si merita. Per quanto mi riguarda- ha ribadito- la parola Partigiano rimane Partigiano e assolutamente non si cambia con niente, perché il Partigiano è uno e va difeso”.