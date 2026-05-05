martedì 5 Maggio 2026

1 maggio, Levante: “La scelta di Delia su Bella Ciao? Il Partigiano non si tocca”

La cantautrice però, non biasima la collega: "Errore fatto con ingenuità e in buona fede, no alla gogna mediatica"

Data pubblicazione: 5-5-2026 ore 14:36Ultimo aggiornamento: 5-5-2026 ore 14:36

ROMA – “La polemica è giustificata, nel senso che il brano, quel brano, non va toccato. Qualcuno ha parlato di iconoclastia. Credo che in qualche modo si possa essere d’accordo. Sono certa che Delia lo abbia fatto con ingenuità e quindi sia stato un errore in buona fede, diciamo così. Però il Partigiano è il Partigiano. E non si tocca. Credo che comunque il messaggio le sia arrivato”.

Lo ha detto la cantautrice Levante interpellata dall’agenzia Dire sulla polemica nata in seguito al Concertone del primo maggio, dove Delia ha scelto di cantare ‘Bella ciao’ cambiando la parola Partigiano con essere umano. “Quello che non amo- ha aggiunto Levante a margine della presentazione del Roma Summer fest, all’Auditorium- è la gogna mediatica. Bisogna un po’ placare questi animi guerriglieri, perché tra l’altro siamo in un clima storico bellico terribile e non dobbiamo essere di certo noi ad alimentare questa sorta di odio. È bastato dirlo due, tre volte. Ripeterlo in continuazione può causare anche emotivamente uno stress che non si merita. Per quanto mi riguarda- ha ribadito- la parola Partigiano rimane Partigiano e assolutamente non si cambia con niente, perché il Partigiano è uno e va difeso”.

Leggi anche

VIDEO | Il killer della Uno Bianca Roberto Savi intervistato a Belve, è polemica. E rivela: “Ci hanno garantito protezione”

di Marcella Piretti

I premi e gli ospiti dei David di Donatello: l’evento in diretta domani su Rai Uno

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»