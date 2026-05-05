Tg Ambiente, l’edizione di martedì 5 maggio 2026

LE ‘PALLE DI MARE’ SVELANO L’INQUINAMENTO: PLASTICA IN 1 SU 3

Le sfere di Posidonia oceanica, molto comuni sulle spiagge del Mediterraneo, rivelano l’inquinamento da microplastiche nei mari: oltre una sfera su tre è contaminata da plastica, di cui quasi la metà è di dimensioni inferiori a 5 millimetri, con netta prevalenza di fibre sintetiche in prossimità degli impianti di depurazione, a dimostrazione delle pressioni antropiche sulla costa. È quanto emerge da uno studio condotto dall’Enea lungo 13 siti della costa laziale e pubblicato sulla rivista internazionale Environments che ha analizzato struttura e contenuto di 1.300 di queste sfere, le Aegagropile, comunemente note come ‘palle di mare’.

COLOSSAL BIOSCIENCES VUOLE RIPORTARE IN VITA L’ANTILOPE BLU

La Colossal Biosciences annuncia che sta lavorando alla ‘de-estinzione’ dell’antilope blu (Hippotragus leucophaeus), una maestosa antilope africana scomparsa da circa duecento anni. In precedenza, la società ha lavorato sul mammut lanoso, tilacino, dodo, moa e metalupo, sempre nell’ottica di ‘cancellare’ l’estinzione di queste specie. L’antilope blu abitava le pianure costiere dell’Africa del Sud con il suo caratteristico mantello color grigio-blu ardesia e le corna nere ricurve all’indietro, che raggiungevano circa 56,5 centimetri. Era più piccola dei suoi parenti più stretti, l’antilope roana e quella nera. Coloni europei e boeri ne provocarono l’estinzione nell’arco di circa 150 anni, tra il 1650 e il 1800, attraverso la caccia intensiva e l’espansione degli insediamenti.

CLIMA, UNA CAROTA DI GHIACCIO RACCONTA 1,2 MILIONI DI ANNI

Una carota di ghiaccio lunga 2,8 chilometri prelevata sotto la calotta antartica permetterà di rivelare dettagli fondamentali ed inediti sulla storia del clima e dell’atmosfera terrestre. È l’ultima campagna del progetto di ricerca Beyond Epica-Oldest Ice, che per sei anni ha visto impegnate dodici istituzioni di ricerca di dieci Paesi europei. Per la prima volta, analizzando le informazioni racchiuse nella carota di ghiaccio, gli scienziati otterranno una registrazione continua del clima del nostro pianeta fino a 1,2 milioni di anni fa. Il team di ricerca ha infatti raccolto frammenti del substrato roccioso coperto dai ghiacci che permetterà di comprendere quando è stato esposto l’ultima volta alla luce. Il risultato sarà determinante per stabilire con precisione l’età della calotta glaciale.

BACINO DEL PO, LA DECISIONE ‘STORICA’ CONTRO LA SICCITA’

La gestione delle risorse idriche nel bacino del Po compie un passo verso l’adattamento ai cambiamenti climatici. Dopo oltre 10 anni di sperimentazione, è stato infatti sancito un accordo che consentirà di innalzare il livello massimo del Lago Maggiore fino a 1,40 metri, rispetto al precedente limite di 1,25. Una decisione definita “storica”, che permetterà di accumulare tra i 20 e i 30 milioni di metri cubi d’acqua in più, preziosi soprattutto nei periodi di stress idrico. L’obiettivo dello stoccaggio preventivo dell’acqua è di rafforzare la resilienza del sistema agricolo della Pianura Padana, ma anche di tutelare gli ecosistemi naturali, garantendo il mantenimento degli habitat e della biodiversità che trovano nell’acqua un elemento essenziale.