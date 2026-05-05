Trump: “Il Papa mette in pericolo molti cattolici”. Rubio proverà a metterci una pezza

ROMA – “Penso che il Papa stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Lui pensa che sia giusto che l’Iran abbia un’arma nucleare. Beh, è di Chicago, deve imparare parecchie cose, è di Chicago…”. Lo ha affermato il presidente Usa, Donald Trump, intervistato da Salem News Channel.

In questo contesto il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, è atteso a Roma nei prossimi giorni per una serie di incontri istituzionali. Primo tra tutti, appunto, quello con Papa Leone XIV.

Sarà la prima occasione di riavvicinamento dopo gli attacchi di Donald Trump, che evidentemente però ci tiene a ribadire il concetto. L’incontro dovrebbe avvenire giovedì 7 maggio. L’indomani, l’8 maggio, Prevost celebrerà il suo primo anno di pontificato. E, in agenda, dovrebbe esserci anche quello con il segretario della Santa Sede, Pietro Parolin.

LEGGI ANCHE: Papa Leone XIV in Camerun: “La pace non è uno slogan. Servire il proprio Paese significa avere una mente lucida per il bene comune”

LEGGI ANCHE: Meloni dalla parte del Papa: “Non mi sentirei a mio agio se i leader religiosi facessero quello che dicono i leader politici”

LEGGI ANCHE: VIDEO| Trump attacca anche il Papa: “Eletto grazie a me. È debole”. Il Santo Padre: “Non ho paura di lui”, alla fine la premier Meloni prende posizione

LEGGI ANCHE: JD Vance risponde a Leone XIV: “Grato al Papa per aver detto di non voler dibattere con Trump”