Garlasco, la difesa di Sempio ha deciso: “Non risponderà ai pm”. Attese in Procura le sorelle Cappa

BOLOGNA – Come prevedibile, Andrea Sempio domani non risponderà alle domande dei magistrati che lo ritengono l’assassino di Chiara Poggi. Convocato in Procura per il 6 maggio sulla base di un capo di imputazione molto netto (avrebbe ucciso la 26enne da solo, per vendicarsi di un rifiuto sessuale, e l’avrebbe colpita ripetutamente anche da incosciente), domani si avvarrà della facoltà di non rispondere. È un diritto degli indagati, quello di non rispondere. Si presenterà dunque in Procura, ma non risponderà.

La decisione è stata comunicata in una nota dagli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, i suoi difensori, che nei giorni avevano spiegato che stavano decidendo sulla possibilità di far parlare o meno il loro assistito. Il silenzio di Sempio significa che il quadro accusatorio difficilmente verrà svelato del tutto, come invece sarebbe forse successo se l’indagato avesse deciso di rispondere. La scelta di interrogare Sempio era stato, da parte della Procura, l’ultimo tassello prima di accingersi a chiedere il rinvio a giudizio con l’accusa di omicidio volontario aggravato.

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OGGI IN PROCURA LE SORELLE CAPPA

Nella giornata di oggi, 5 maggio, sono attese in Procura Stefania e Paola Cappa, le due sorelle gemelle cugine di Chiara Poggi che sono state convocate come testimoni. La prima a essere sentita sarà Paola Cappa, che doveva arrivare in Procura intorno alle 11. Stefania Cappa, invece, arriverà verso le 14.

Domani, poi, sarà la volta di Marco Poggi, fratello della vittima e amico e coetaneo di Sempio.

Ieri l’avvocato Cataliotti, intervistato a proposito dei messaggi postati da Sempio nel forum ‘Italian Seduction’, ha messo in guardia sul fatto che andare a rileggere quelle chat rappresentava solo un modo di ‘mostrificare’ la persona del 38enne per farlo aderire al profilo del killer di Chiara Poggi nella ricostruzione avanzata dalla Procura.