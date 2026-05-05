Garlasco, quando Paola Cappa diceva: “Forse si è trovata davanti qualcuno a cui aveva detto no”

BOLOGNA – “Io non escludo come dice lei invece una pista passionale, però magari da parte di un ragazzo che lei respingeva. Siccome era una ragazza anche molto intima e pudica, può essere che non l’abbia detto. E magari se l’è trovato.. così. Però è strana tutta questa faccenda della bicicletta”. A pronunciare queste parole, pochi giorni dopo il delitto di Chiara Poggi uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, era Paola Cappa, una delle sue due cugine gemelle. Riascoltare queste parole ora fa una certa impressione. Primo perchè in quei primissimi giorni non c’era nessunissima idea di un movente o di un possibile colpevole (mentre lo scenario che traccia Paola Cappa è piuttosto preciso), secondo perchè combacia in modo notevole con la nuova ricostruzione dell’omicidio di 18 anni fa a cui è arrivata la Procura di Pavia al termine delle nuove indagini. L’assassino, per i magistrati guidati dal procuratore capo Fabio Napoleone, è Andrea Sempio, che avrebbe ucciso Chiara Poggi da solo proprio per un movente sessuale e in particolare perchè era stato da lei rifiutato.

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Il video dell’intervista di Paola Cappa, intervistata nel 2007, circola da un paio di giorni in rete ed è stato rilanciato da diverse trasmissioni televisive. La domanda che sorge spontanea è: come mai la cugina di Chiara Poggi se ne uscì con questa idea? Sapeva qualcosa? Sicuramente oggi gli inquirenti chiederanno conto a Paola Cappa anche di queste parole. Sia lei che la sorella gemella Stefania sono state convocate dai magistrati come testimoni.

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