martedì 5 Maggio 2026

Ragazza trovata in strada con ferita al petto, forse accoltellata ad una festa: è giallo a Torino

Dramma nel quartiere Lucento: la prognosi resta riservata ma la vittima non sarebbe in pericolo di vita

Data pubblicazione: 5-5-2026 ore 10:52Ultimo aggiornamento: 5-5-2026 ore 10:52

in aggiornamento

ROMA – È stata trovata nelle prime ore del mattino, riversa per strada, nel quartiere Lucento di Torino, con una brutta ferita al torace. Dopo una segnalazione arrivata al 118, intorno alle 7.30 di oggi, martedì 5 maggio, una giovane di 20 anni è stata soccorsa dagli operatori sanitari di Azienda Zero, in via Borsi, e trasportata d’urgenza all’ospedale Maria Vittoria.

PRIMA LA FESTA, POI L’AGGRESSIONE

Dalle prime notizie sembra che la giovane sia stata accoltellata al torace dopo aver trascorso la notte ad una festa terminata solo nelle prime ore del mattino. Non è chiaro se l’aggressione sia avvenuta durante o dopo la festa e se la ragazza stesse scappando o sia stata aggredita mentre stava tornando a casa.

LE CONDIZIONI DELLA VITTIMA

L’intervento del personale del 118 ha consentito di stabilizzare le condizioni della ventenne direttamente in strada e limitare l’emorragia prima del trasferimento al Pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria. Dalle prime indiscrezioni sembra che la ragazza non sia in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata per possibili complicazioni, non escluse, data la profondità della ferita.

APERTA UN’INDAGINE

La ricostruzione dei fatti- se quindi l’episodio sia riconducibile a un’aggressione improvvisa o altro- è in mano agli inquirenti: è infatti stata aperta un’indagine sull’accaduto, si stanno raccogliendo testimonianze dei passanti e le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

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