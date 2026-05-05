L’oroscopo di martedì 5 maggio 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
In amore ti aspettano momenti particolarmente elettrizzanti, ma tutta la situazione sta volgendo verso il positivo. Oggi piccoli passi portano lontano: ascolta il tuo intuito, affronta con calma le sfide e goditi i momenti di serenità che arrivano.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Ti senti un po’ più nervoso, agitato. Nel campo del lavoro potresti rendere di più perché manchi di sicurezza!
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Sfrutta questa giornata, può anche arrivare un invito all’ultimo momento, qualcosa di speciale. In famiglia come nell’ambiente dove si svolge la tua consueta attività, trovi una dimensione di accoglienza e di benessere.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
E’ il momento di tirare fuori le grandi ambizioni, i progetti, le idee che hai sempre esitato a tirare fuori dal cassetto. Le energie di oggi favoriscono piccoli passi concreti: segui l’intuito, mantieni la calma e accogli con curiosità nuove opportunità.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Alti e bassi nel tono e nell’umore, ma riuscirai a contrastarli e minimizzarli molto bene. Vaglia con attenzione le novità di lavoro, non fare scelte azzardate ora; chi vive una bella storia adesso è ancora più motivato.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Pur con qualche contrarietà, giornata serena che si prefigura per te. Problemi nel rapporto con gli altri, ma stasera andrà meglio. Cerca di distrarti, facendo ciò che ti piace!
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Non bisogna sottovalutare le nuove relazioni, scòrdati il passato se è stato difficile per te. Oggi affronta con calma imprevisti e piccoli ostacoli: la tranquillità sarà la chiave per trovare soluzioni efficaci.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Questa giornata ti regala rapporti sociali più fluidi. Per l’amore le storie che nascono da adesso in poi sarebbero importanti. Non isolarti e vivi con più serenità la tua vita.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Meglio al mattino. Per quanto riguarda l’amore sei più disponibile nonostante qualcuno non te la racconti giusta.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
E’ una giornata d’interesse come lo saranno le prossime settimane. Stai vicino alla persona che ami: organizza un piccolo viaggio. Situazione serena nel lavoro ma devi sempre tenere sotto controllo le spese.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Devi cercare di evitare qualsiasi tipo di contrasto a meno che tu non voglia aumentare la possibilità che un certo discorso finisca per sempre. Se hai due storie in ballo, meglio fare una scelta immediata.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Non buttarti giù di morale, pensando che tanto il destino non ti aiuterà. In queste condizioni sarà bene non mettere troppi ostacoli all’amore, nervosismo in agguato.