A Viterbo torna ‘Assaggi’, il Salone dell’enogastronomia del Lazio

Sensorial games, degustazioni, show cooking, dibattiti e incontri con i produttori. Il tutto, in una delle città medievali più importanti d’Italia. È Assaggi, il Salone dell’enogastronomia laziale che si terrà a Viterbo dal 19 al 22 maggio. Forte del successo ottenuto nel 2022, questa seconda edizione vedrà la partecipazione di oltre 70 imprese pronte ad accogliere addetti ai lavori e buongustai curiosi di provare il patrimonio agroalimentare della regione. Dall’olio extravergine al vino, dai salumi e i formaggi alla pasta e i prodotti da forno, tutto il Lazio sarà rappresentato ad Assaggi.

“Per noi italiani il cibo è importante, è cultura, è territorio, è impresa. Assaggi è una grande occasione non solo enogastronomica, ma soprattutto perché si accorcia la distanza tra Roma e Viterbo: guardando al futuro dei nuovi turismi è importante anche per la Capitale poter avere un legame con i territori intorno. Viterbo è la più grande e integra città medievale d’Italia, un’ottima occasione per poter vedere ciò che di bellissimo c’è intorno a Roma”, ha detto il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, che oggi ha presentato questa seconda edizione al tempio di Adriano. “Per i settori del turismo e del settore enogastronomico è un evento importante. Noi- ha aggiunto il presidente della Camera di commercio di Rieti Viterbo, Domenico Merlani- abbiamo puntato a valorizzare la città attraverso Assaggi, la cui prima edizione ha avuto un successo oltre le nostre aspettative e abbiamo voluto riproporre anche quest’anno questa iniziativa”.

Oltre alla sala espositiva di Palazzo dei Papi, location principale dell’evento, Assaggi si estenderà a tutto il centro storico di Viterbo. E allora ecco le degustazioni di oli Evo e vini laziali nella Limonaia del Museo Colle del Duomo, dove sarà allestita anche un’area bambini con laboratori didattici a cura di Slow food, poi gli show cooking in piazza del Plebiscito, mentre piazza dei Caduti sarà dedicata ai food truck.

“Rendere Viterbo il fulcro di questa iniziativa è una ambizione diventata realtà- ha detto la sindaca Chiara Frontini- Faremo del nostro meglio mettendo a sistema energie e nuove sinergie, consapevoli che valorizzare le eccellenze agroalimentari vuol dire anche attenzione e tutela dell’ambiente”.

Assaggi è organizzato dalla Camera di commercio Rieti Viterbo in collaborazione con la Camera di commercio di Roma e il Comune di Viterbo, con il patrocinio della Regione Lazio e la partnership di Slow food Lazio.