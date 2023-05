VIDEO | Ad Ankara rissa tra parlamentare russo e ucraino per una bandiera

ROMA – Rissa per una bandiera dell’Ucraina, con pugni tra deputati e condanna della Turchia nel ruolo di Paese ospite e neutrale: è accaduto ad Ankara, a margine di una riunione dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione della cooperazione economica del mar Nero. La vicenda è documentata da più video, diffusi da giornalisti e anche da uno dei protagonisti dell’incidente, il delegato ucraino Olesandr Marikovski. L’uomo ha colpito al volto più volte un parlamentare russo che gli aveva strappato dalle mani la bandiera. Marikovski la stava reggendo come sfondo per quella che nel filmato appare una registrazione video.

La rissa è stata condannata dal presidente del parlamento di Ankara, Mustafa Sentop. “Denuncio”, ha detto il dirigente, “un comportamento contrario al clima pacifico che la Turchia sta cercando di creare”. Ad alimentare la tensione ad Ankara anche altri episodi, come una protesta della delegazione ucraina per impedire la tenuta di un discorso di Olga Timofeeva, vice-presidente della delegazione di Mosca. Dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione della cooperazione economica del mar Nero fanno parte 13 Paesi.