Modena in vetrina a Dubai, Emilia ed Emirati più vicini

MIRANDOLA (MODENA) – Emilia ed Emirati Arabi sempre più vicini: a tessere legami preziosi in questi giorni ci stanno pensando Angelica Ferri Personali, proprietaria di villa La Personala – l’antica residenza dei conti Ferri Personali risalente al 1100 e oggi splendente per un recupero filologico importante – e Laura Tancredi di Made in Modena Travel in trasferta a Dubai per far conoscere la struttura e il territorio straordinario in cui è incastonata la dimora. È la terra, infatti, della Motor Valley, della lirica, di esperienze enogastronomiche sopraffine e, naturalmente, dell’accomodation che sa unire ogni comfort del 2023 con l’aura di una storia ricca di personaggi ed emozioni, come quella racchiusa nella Villa La Personala che caratterizza il borgo di San Giacomo Roncale a Mirandola.

“In queste ore siamo stati al circuito di Yas Marina, quello in cui si svolgono le gare del Gran Premio di F1 per sviluppare connessioni legate al mondo dell’automotive- racconta direttamente da Dubai Angelica Ferri Personali– e per capire quali sono le richieste delle persone che frequentano questi luoghi e che giungono qui da tutto il mondo”.

Un appuntamento in uno dei circuiti più blasonati della Formula 1 reso possibile dai contatti che vanta nel settore dell’automotive Made in Modena Travel. “Abbiamo inoltre potuto vivere l’esperienza della prima edizione della fiera Arabian Travel market show- spiega Laura Tancredi- un contesto in cui abbiamo conosciuto ancora più approfonditamente gli Emirati e il pubblico cui si rivolgono”.

L’esperienza della delegazione modenese a Dubai è volta a creare connessioni con la realtà araba e quella del territorio dove i motori sono una tradizione di lunghissima data. Gli appassionati dei bolidi di F1, infatti, molto spesso sono curiosi di conoscere tutta la filiera che porta queste vetture ad avere simili performance. “La Motor Valley e il Made in Modena in questo ambito hanno un patrimonio straordinario da far scoprire e da far apprezzare- affermano Personali e Tancredi- Ancora di più perché le conoscenze e il saper fare squisitamente tecnico e tecnologico qui ha saputo fare alleanza con tutto ciò che di bello e di buono si trova nell’area”.

Un connubio estremamente interessante, che sta attirando l’attenzione a Dubai, dove Villa la Personala e Made in Modena Travel stanno concludendo “un soggiorno decisamente proficuo. Torneremo con molti stimoli e contatti che svilupperemo a partire sin da subito”, concludono Ferri Personali e Tancredi.