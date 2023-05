Vasto incendio nelle aree dell’ex Tirreno Power a Vado Ligure

GENOVA – Un vasto incendio sta interessando questa mattina alcune aree cedute dalla centrale Tirreno Power di Vado Ligure, in provincia di Savona, all’azienda Vernazza autogru. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate da un silos in fase di smantellamento, ma la parte attiva della centrale non è interessata dal rogo e non sarebbe a rischio. Non risultano feriti.

A fuoco sarebbero andate alcune grosse tubazioni di plastica, da cui derivano la densa colonna di fumo, visibile anche a chilometri di distanza. In corso le operazioni di spegnimento.