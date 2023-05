Oroscopo del 5 Maggio

ECLISSI 05/05/23: LA TEMPESTA PERFETTA

Il 5 maggio alle ore 19.30 si manifesta Eclissi di Luna Piena a 14° 58′ del Segno dello Scorpione. Si tratta di un’Eclissi lunare di penombra che si verifica quando la Luna passa attraverso la parte esterna dell’ombra terrestre. Il satellite sembrerà allora un pochino più scuro di un normale Plenilunio, ma non certamente per questo meno potente!

La fase di Luna Piena ci parla di COMPIMENTO (mi viene in mente l’Archetipo dei Tarocchi “Il Mondo”).

L’Archetipo dello Scorpione evoca: Morte e rinascita, trasformazione, karma, cambiamenti irreversibili, risorse finanziarie, sessualità, potere personale, distruzione e costruzione, profondità, abissi, istinti.

Un’Eclissi di tale portata richiama eventi karmici, destinici e qui il mio sentire evoca l’Archetipo dei Tarocchi “La Ruota della Fortuna”. Lo scopo di tale potente energia è quella di spartiacque con il passato per catapultare la nostra vita verso nuove, impreviste, imprevedibili mete, forse ancor più funzionali alla nostra crescita personale di quanto si possa immaginare.

Avete presente Cristoforo Colombo che, convinto di raggiungere le Indie, scoprì l’America? Ecco, una cosa del genere. Siete pronti a salpare verso nuove terre che mai nella vita avreste pensato poter scoprire o esistere (Luna opposta a Urano)?

Prima di scoprire l’America, potremmo trovarci dinanzi ad una tempesta emotiva: la Tempesta Perfetta, funzionale tuttavia a virare la rotta permettendoci di raggiungere continenti da esplorare.

Stringiamo i denti allora durante la tempesta, certi che indietro non si torna e che la terraferma è vicina. D’altronde che cosa è una tempesta perfetta se non una serie di straordinarie “coincidenze” che determinano risultati imprevedibili? Che cosa è la vita stessa se non una tempesta perfetta?

Il governatore dello Scorpione è Plutone che richiama il concetto di cambiamenti estremi funzionali alla rigenerazione. Il Nodo Sud si trova in Scorpione: è una Luna fonte d’illuminazione, di rilascio, di emersione di elementi inconsci funzionali a una totale trasformazione, a espulsione di tossicità per far emergere potere personale e potenziale (mi viene in mente l’Archetipo dei Tarocchi “Il Mago”). A livello di astrologia mondiale potranno emergere forti criticità per ciò che riguarda banche, finanza, politica, poteri occulti (Plutone quadrato all’Asse nodale). Potremmo rivalutare la nostra idea di sicurezza e stabilità a livello spirituale e materiale, individuale e collettivo. Come sempre l’Universo grazie alla Legge di Compensazione mette in campo forze speculari: la quadratura tra Venere e Nettuno e la posizione di Marte nel Segno del Cancro in armonia con Urano favoriranno creatività, atti creativi indirizzati a generare soluzioni originali di fronte alla “tempesta perfetta”. E’ una Eclissi fortemente trasformativa per ciò che riguarda i temi dell’Asse Toro-Scorpione: valori personali, finanziari, sessualità, psiche, inconscio. E’ una Eclissi che ci ricorda che per attuare trasformazione non si deve rinnegare il nostro lato animalesco bensì accettarlo, onorarlo e guidarlo verso la luce angelica (mi vengono in mente gli Archetipi “Diavolo -Temperanza”). E’ una Eclissi che rimanda a dipendenze psicologiche e fisiologiche per farne emergere le radici inconsce (dipendenza sessuale, comportamenti autolesionisti, schemi ripetitivi insani nella vita emotiva ecc, avidità): possiamo sciogliere tutti questi nodi se accettiamo di affrontare un lavoro che scavi in profondità, se accettiamo di affrontare la tempesta perfetta. Come risultato potremmo davvero scoprire l’America, ossia la parte più illuminata di noi stessi! Lo Scorpione ci chiede di scendere negli abissi della nostra parte animale e istintuale e rilasciare ciò che rende schiavi per diventare padroni della nostra esistenza anche perchè, come recita un detto buddista, “I desideri terreni sono illuminazione”.

Se questa Eclissi fosse un film sarebbe “Magia, Prega, Ama”: Elizabeth Gilbert ha una vita apparentemente perfetta ossia un solido matrimonio, una bella casa e un buon lavoro. Ma tutto questo sembra non bastarle per essere felice, sente il desiderio di allontanarsi da tutto. Infatti a tre anni dal difficile divorzio da Stephen e da una tormentata storia d’amore con David, Elizabeth decide di lasciare tutto per intraprendere un viaggio intorno al mondo, ma soprattutto alla ricerca di se stessa. Dopo aver perso tutto, il suo Viaggio sia fisico sia spirituale la porterà alla più bella delle scoperte: se stessa, la propria Anima. In seguito all’aver appreso l’arte di amare se stessa incontrerà un uomo che riconoscerà non solo come partner, come Anima Gemella, ma soprattutto come compagno di Viaggio. Cosa fare dunque all’atto pratico di fronte a moti d’inquietudine? Cercare di leggere gli eventi che si manifestano, soprattutto da oggi al 19 Maggio, attraverso una chiave di lettura costruttiva. Se li leggiamo in chiave negativa e distruttiva stiamo mandando all’Universo una lettura negativa e in termini negativi saremo a nostra volta riletti dall’Universo.

Prima di lasciarvi con la consueta riflessione tratta dal film vi confido che la foto che accompagna il pezzo l’ho scattata io dal balcone di casa mia in occasione di un Plenilunio di qualche anno fa, intenso come questo. In quel momento anche io ero nel mezzo della Tempesta Perfetta e avevo perso quasi tutto in un arco di 20 giorni, un pò come Elizabeth Gilbert; eppure se non fossi passata da quella distruzione la mia Anima non avrebbe compiuto quel salto di qualità che ne è scaturito come conseguenza. Ma questa è un’altra storia…lascio la parola ad Elizabeth:

“…Un amico l’altro giorno mi ha portata in un posto sorprendente, l’Augusteo […] è uno dei posti più silenziosi e solitari di Roma. La città vi è cresciuta intorno durante i secoli… è come una ferita preziosa, come una tristezza a cui non vuoi rinunciare, perché è un dolore troppo piacevole. Tutti vogliamo che le cose restino uguali …accettiamo di vivere nell’infelicità perché abbiamo paura dei cambiamenti, delle cose che vanno in frantumi, ma io ho guardato questo posto, il caos che ha sopportato, il modo in cui è stato adoperato, bruciato, saccheggiato, tornando poi ad essere sé stesso, e mi sono sentita rassicurata… Forse la mia vita non è stata così caotica, è il mondo che lo è, e la sola vera trappola è restare attaccati a ogni cosa. Le rovine sono un dono. La distruzione è la via per la trasformazione… Se sei abbastanza coraggioso da lasciarti dietro tutto ciò che è familiare e confortevole, e che può essere qualunque cosa, dalla tua casa ai vecchi rancori, e partire per un viaggio alla ricerca della verità, sia esteriore che interiore; se sei veramente intenzionato a considerare tutto quello che ti capita durante questo viaggio come un indizio; se accetti tutti quelli che incontri, strada facendo, come insegnanti; e se sei preparato soprattutto ad accettare alcune realtà di te stesso veramente scomode, allora la verità non ti sarà preclusa…”.

Fonte: Astrologia Evolutiva e Tarologia by Luna Nuova

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile Un’opportunità in amore deve essere gestita con attenzione, soprattutto se nasce parallelamente ad una storia già presente da anni. Sei pronto a cogliere un’occasione al volo?

Toro dal 21 aprile al 20 maggio Una telefonata porta a variare i programmi della giornata. Se ti sembra di aver esagerato o che qualcuno non sia stato corretto con te, reagisci.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno Non è la giornata migliore per mettersi a cavillare. Devi cambiare alcune strategie, programmi e progetti. Metti in pratica idee e ascolta ciò che dice la gente, ma non tutti.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio Nelle prossime due settimane devi fare tutto con calma, spese per una casa, c’è chi dovrà richiedere un aiuto. Chi vive una storia d’amore fragile deve stare attento alle parole.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto Pomeriggio interessante e vitalità in aumento. E’ tempo per le coppie di lunga data di fare scelte per la vita, nuovi incontri favoriti.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre L’amore da un po’ è più lontano o il lavoro ha portato più complicazioni, ora devi ritrovare serenità. Complessi i tuoi pensieri e le reazioni che hai, pure con la persona amata o con alcuni familiari.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Alcune situazioni sono più complesse, difficili da risolvere nel giro di pochi giorni, ci vorrà più pazienza del solito. Le responsabilità aumentano sul lavoro.

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Ti senti più forte, proiettato verso un futuro migliore. Garanzie migliori possono arrivare proprio dai sentimenti che oggi tornano ad essere più facilmente gestibili.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre La giornata parte in maniera interessante, gli influssi sono più incisivi per la vita pratica e per quanto riguarda il lavoro. Novità importanti in amore. Viaggi e buone notizie entro poche ore, favoriti nuovi incontri.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Non arenarti, non avere paura del futuro solo per pigrizia o timore di rimetterti in gioco. Qualcosa risulterà più difficile del previsto o una novità lì per lì potrà sembrare non gradita…

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Se vuoi valutare anche qualche progetto importante di lavoro pensaci su. In amore le cose per ora non cambiano.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Interessante giornata con sorprese in serata. Sei favorito se vuoi far ripartire una situazione professionale o personale…