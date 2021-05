Israele, Netanyahu non ce la fa: l’incarico di governo a Yair Lapid

ROMA – Dopo 28 giorni di tentativi andati a vuoto, a provare a formare il nuovo governo di Israele non sarà più il premier uscente Benjamin Netanyahu ma Yair Lapid, ex giornalista alla guida del partito liberale Yesh Atid. Come ricostruiscono nelle loro edizioni online Haaretz e altri quotidiani, l’affidamento dell’incarico è stato comunicato in serata dal presidente Reuven Rivlin. La decisione era stata anticipata oggi da una dichiarazione di Naftali Bennet, alla guida della coalizione di destra Yamina, che aveva rivolto un appello a tutti i partiti affinché aderissero a “un governo ampio di emergenza”. Dirigente del Likud, un partito conservatore, Netanyahu è stato primo ministro di Israele dal 1996 al 1999 e poi ancora dal 2009.