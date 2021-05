È morto Nick Kamen, indimenticabile in boxer nello spot dei jeans anni ’80

ROMA – Lavanderia a gettoni, siamo negli anni ’80. Un ragazzo si spoglia rimanendo in boxer e inizia a leggere il giornale, con il sottofondo di ‘I Heard It Through The Grapevine’ di Marvin Gaye. È una famosa pubblicità di una nota marca di jeans che ha reso famoso Nick Kamen, modello britannico entrato con successo anche nel mondo della musica come cantautore.

Da anni malato di cancro, è morto oggi all’età di 59 anni: era nato ad Harlow, in Inghilterra, il 15 aprile 1962.

È il 1985 quando diventa famoso grazie alla pubblicità dei jeans: forse è proprio in questa occasione che viene notato da Madonna. Insieme al produttore Stephen Bray nel 1986 decide di produrgli il singolo ‘Each Time You Break My Heart’, che aveva scritto lei stessa. Il successo fu immediato, come pure la versione remixata da Shep Pettibone, che entrò anche nelle classifiche di Stati Uniti e Canada.

Nel 1987, inoltre, pubblicò il suo primo album, omonimo, che conteneva cover di grandi artisti del soul e del rhythm and blues. Il disco lo consacrò quale icona della musica pop di quel periodo. Nel 1988, uscì il secondo disco, ‘Us’, in cui Madonna è presente nei cori del singolo ‘Tell Me’, che faceva da apripista. ‘Us’ ottenne un particolare successo in termini di vendite in Italia, grazie anche ai video di ‘Tell Me’ e ‘Bring Me Your Love’. Nel 1989 Kamen incise la canzone ‘Turn It Up’ per la colonna sonora del film della Walt Disney ‘Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi’ di Joe Johnston.

