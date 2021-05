Mourinho alla Roma, la giornalista inglese non riesce a pronunciare ‘Daje’

ROMA – Mourinho alla Roma è la notizia della settimana, tifosi impazziti, il titolo del club che schizza al rialzo in Borsa e giornalisti frastornati. Su SkySport News UK i giornalisti in studio leggono il tweet dello Special One ma, nel riportare la notizia, la giornalista Vicky Gomersall è andata in difficoltà sulla traduzione (e sulla pronuncia) di una delle più famose espressioni romanesche: “Daje Roma!”, usata da Mourinho nel suo comunicato. Espressione che, in quel contesto, significa “Forza Roma”.

E commentando la notizia, la giornalista inglese di Sky Sports Uk si è interrogata sul significato della parola ‘Daje’, regalando qualche sorriso per la sua pronuncia decisamente poco romana, a metà tra il “dege” e il “deigia”. “Deve essere qualcosa di simile a non vedo l’ora di cominciare”, ha suggerito il suo collega giornalista tornando all’aspetto sportivo dell’annuncio della Roma. “È una notizia fantastica”.