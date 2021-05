Zaia: “Passaporto vaccinale? Ne ho parlato per primo. Il Veneto è pronto”

VENEZIA – “Sono stato io il primo a parlare di passaporto vaccinale. Se lo si fosse fatto cinque mesi fa quando lo dicevo io, adesso saremmo pronti”. Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, interviene in merito al green pass oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera. L’istituzione del green pass è una questione su cui c’è una regia nazionale, e il Veneto ha una “anagrafe vaccinale”, per cui “quando sarà da stampare un nuovo modulo” sarà pronto.

LEGGI ANCHE: Zaia: “Pensate abbia fatto qualcosa di illegale? Andate in procura e denunciatemi”