Comunali Napoli, Manfredi: “Mia candidatura? Il tema è la città, non chi la guida”

NAPOLI – “Il tema è la città, non chi la guida”. Così l’ex ministro dell’Università Gaetano Manfredi rispondendo ai cronisti che, a margine di una conferenza stampa nella sede centrale dell’università di Napoli Federico II, gli chiedevano se fosse interessato a guidare la città da futuro candidato sindaco. Il suo nome è infatti finito nell’elenco dei papabili candidati del centrosinistra per il capoluogo partenopeo, città che andrà al voto quest’anno. “Bisogna mettere Napoli nelle condizioni di poter dare risposte ai suoi cittadini perché il tema non è della politica, ma dei cittadini. Noi – osserva l’ex presidente della Crui – dobbiamo mettere al centro il bene e l’interesse dei cittadini e il valore che questa città può avere per l’Italia per l’Europa. Se si mette questo al centro, il tema di chi la guida diventa secondario. Credo che si parli troppo delle persone e poco di quello che serve alla città”.