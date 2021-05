ROMA – Il titolo della Roma vola anche oggi in Borsa. Trascinate dall”effetto José Mourinho – ieri annunciato come nuovo allenatore per la prossima stagione – le azioni giallorosse registrano infatti un +12,68% e passano dai 0.32 euro di ieri alla valutazione attuale di 0.36. Ieri il titolo era salito di oltre il 20%.

Mourinho è il nuovo allenatore della Roma