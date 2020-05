VIDEO | Esplosione in una fabbrica di plastica in provincia di Napoli, un morto

NAPOLI – Un’esplosione si è verificata all’interno dello stabilimento Adler Plastic di Ottaviano (Napoli). Una persona è deceduta, un’altra è invece in condizioni gravissime ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Nola. Un terzo ferito è stato portato all’ospedale Cardarelli di Napoli. L‘azienda, di proprietà del noto imprenditore Paolo Scudieri, è stata fondata nel 1956 e si occupa di progettazione e sviluppo di componenti e sistemi per l’industria del trasporto. La nube di fumo nero che si è sprigionata dalla fabbrica è visibile in numerosi comuni del territorio vesuviano.