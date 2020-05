Ordine di Malta, il Cardinale Becciu: “Il Gran Maestro Dalla Torre resta un esempio”

ROMA – Fra’ Giacomo Dalla Torre rimarra’ un esempio per tutti i membri dell’Ordine di Malta: cosi’ ha dichiarato il cardinale Giovanni Angelo Becciu, Delegato Speciale del Santo Padre presso il Sovrano Ordine di Malta. Il cardinale stamani a Roma, presso la chiesa di Santa Maria in Aventino, ha officiato i funerali del Principe e 80° Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta, Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, scomparso lo scorso 29 aprile a Roma al termine di una malattia incurabile.

Il cardinale Becciu nel corso della sua omelia ha voluto citare il sentito messaggio di Papa Francesco che, appresa la notizia della morte del Gran Maestro, lo ricordava come “zelante uomo di cultura e di fede”.

Quindi il Delegato speciale si e’ soffermato su quei tratti di umanita’ e generosita’ che caratterizzavano Dalla Torre e che hanno profondamente segnato la sua vita all’insegna del dono di se’ e del servizio ai poveri e malati: “Mi piace ricordare l’amabilita’ del suo tratto cordiale e sincero nei rapporti umani, la sua mitezza e accoglienza, la profonda fede che animava ogni sua azione, l’amore al Papa e alla Chiesa respirato fin da piccolo nella sua famiglia da sempre legata alla Santa Sede”.

Secondo il cardinale Becciu, proprio questa “sensibilita’ ecclesiale, unita a uno spiccato senso del dovere”, hanno permesso a Fra’ Giacomo Dalla Torre di “svolgere con scrupolosa fedelta’ le mansioni professionali, come anche gli incarichi che via via ha assunto all’interno dell’Ordine, fino alla carica suprema. Con grande disponibilita’, ha sempre anteposto il bene comune ad altri interessi o aspirazioni, si e’ sforzato di operare con rettitudine e generosita’, guadagnando cosi’ la stima e il comune apprezzamento”.

Il delegato speciale del Santo Padre ha ricordato l’amore per la cultura di fra’ Giacomo, in particolare per l’arte e l’archeologia cristiana, e la sua lunga vita in seno all’Ordine di Malta che lo ha portato ad essere eletto alla guida dell’istituzione nel maggio di due anni fa.

Come riporta il Gran magistero in una nota, il rito funebre e’ stato trasmesso in diretta dalla homepage del sito dell’Ordine di Malta, permettendo ad oltre 10mila persone in tutto il mondo di seguirlo in streaming. Migliaia i messaggi di cordoglio pervenuti negli ultimi giorni per esprimere il cordoglio per la scomparsa del Gran Maestro.

In ottemperanza alle misure di restrizione in atto per il Covid-19, il rito funebre e’ stato celebrato in forma ridotta per essere ripetuto quattro volte nell’arco della giornata permettendo ai parenti, al governo dell’Ordine, ai collaboratori piu’ stretti, ad una rappresentanza diplomatica, nonche’ ai medici che hanno curato Fra’ Giacomo negli ultimi mesi e alcuni di volontari dell’Ordine di Malta, di dare l’estremo saluto.

Al termine delle messe, Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, la cui salma riposa in un feretro in legno di ulivo, sara’ sepolto nella cripta di Santa Maria in Aventino, accanto ai suoi predecessori, Fra’ Angelo de Mojana di Cologna e Fra’ Andrew Bertie.

Secondo l’articolo 17 della Costituzione del Sovrano Ordine di Malta, il Gran Commendatore, fra’ Ruy Goncalo do Valle Peixoto de Villas Boas ha assunto le funzioni di Luogotenente Interinale e rimarra’ a capo del Sovrano Ordine fino all’elezione del nuovo Gran maestro.