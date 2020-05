Scuola, da Azzolina stop ad aperture per bimbi 0-6 prima di luglio

ROMA – Il dibattito parlamentare sul futuro prossimo della scuola entra nel vivo. La commissione Cultura al Senato si prepara infatti a discutere oltre 250 emendamenti al decreto Scuola, provenienti dai vari gruppi, prima dell’approdo in Aula per la conversione in legge. Sul tavolo tutti i prossimi step, da qui a settembre. Tra cui, esami di Stato – maturità e terza media – concorso straordinario per i docenti e tutto ciò che riguarda la fascia 0-6 anni. Proprio su questo aspetto, secondo quanto apprende l’agenzia Dire, la ministra Azzolina appare determinata: non vuole riaperture prima di luglio.

Una posizione che di fatto andrebbe in contrasto con quella della sua viceministra, Anna Ascani, che proprio alla Dire annunciò l’ipotesi di utilizzare spazi aperti come parchi o giardini, per permettere ai più piccoli di svolgere attività all’aperto. La ministra non ne vorrebbe sapere prima della conclusione dell’anno scolastico e solo in quel momento, come da lei stessa annunciato, metterebbe a disposizione gli spazi esterni degli edifici scolastici.

