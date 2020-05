Da Stars Wars ad Avengers, Disney lancia le mascherine per bambini

ROMA – Riutilizzabili e colorate. Sono le mascherine protettive lanciate da Disney, ispirate ai personaggi più amati del brand. Da Star Wars a Winnie the Pooh, passando per gli Avengers, la nuova linea è disponibile in numerose varianti, ognuna delle quali offerta in tre diverse taglie, sia per adulti che per bambini. Le mascherine si potranno acquistare al prezzo di 19,90 dollari in pack da 4 pezzi sul sito Disney Store Usa, a partire da questa estate.

