Tg Musica, edizione del 5 maggio 2020

AUTOCERTIFICANZONE È IL NUOVO SINGOLO DE LO STATO SOCIALE

Ironia e attualità si mescolano nel nuovo singolo de Lo Stato Sociale, “AutocertifiCanzone”. Il collettivo bolognese sbarca su tutte le piattaforme con un brano scritto e registrato a distanza, una instant song che richiama lo stile dei primi pezzi del gruppo. “AutocertifiCanzone”, disponibile per Garrincha Dischi e Island Records, racconta di viaggio immaginario al di là dello spazio vitale delle nostre case che arriva nei supermercati. Proprio nelle radio in store di numerose catene alimentari, la canzone era stata presentata in anteprima lo scorso 2 maggio.

COVID-19, BRUCE SPRINGSTEEN: UN DISCO PER SOSTENERE IL NEW JERSEY

Bruce Springsteen sostiene il suo stato, il New Jersey, uno dei più colpiti dal Covid-19, con un nuova pubblicazione. Un disco live tratto dal tour di “The River” del 1981, dai concerti che il cantautore tenne alla Brendan Byrne Arena di East Rutherford. L’album è disponibile sul sito ufficiale del Boss a partire da 9.95 dollari a seconda del formato che si sceglie. I proventi andranno a sostegno del New Jersey Pandemic Relief Fund, in prima linea nell’emergenza Coronavirus.

I ROLLING STONES RILASCIANO ONLINE SETTE PERFORMANCE ESCLUSIVE

I Rolling Stones lanciano sul proprio profilo YouTube “Extra Licks”, una serie di video esclusivi per tenere compagnia ai propri fan in isolamento. Il gruppo ha inaugurato l’iniziativa con sette clip girate nel 2016 durante un tour in Sud America. Tra queste le performance di “Out of control” e “Paint it black” dal concerto di Buenos Aires e “Honky tonk woman” e “Sympathy for the devil” del live di San Paolo. I video erano stati pubblicati tra gli extra del DVD “Olé Olé Olé!” e arrivano per la prima volta in formato digitale.

ARIANA GRANDE E JUSTIN BIEBER DUETTANO PER BENEFICENZA

Ariana Grande e Justin Bieber si uniscono in “Stuck with you”. I due artisti hanno annunciato il featuring su tutte le piattaforme a partire dall’8 maggio. La canzone nasce con un intento benefico in collaborazione con le associazioni americane First Responders Children’s Foundation e SB Projects. I proventi, infatti, andranno a finanziare delle borse di studio per i figli degli operatori sanitari impegnati nel fronteggiare l’emergenza Coronavirus.