AAA cercasi video per ‘Il cielo stanotte’, l’appello di Edoardo Donnamaria ai fan

ROMA – Tutti pazzi per ‘Il cielo stanotte’. Il singolo che l’ex concorrente del Gf Vip Edoardo Donnamaria ha scritto per l’amata Antonella Fiordelisi sta letteralmente spopolando. Boom di ascolti e di commenti, con Twitter che è stato letteralmente invaso dai cinguettii dei Donnalisi.

IL CIELO STANOTTE, L’APPELLO DI EDOARDO DONNAMARIA PER IL VIDEO

La canzone dalla mezzanotte di ieri è disponibile su tutte le piattaforme, ma manca un visual, e così Donnamaria ha chiesto aiuto ai fan. Si tratta di un contenuto visivo per le radio (ad esempio un video che contiene anche del testo) di cui si può usufruire attraverso una apposita tecnologia per smartphone.

In un tweet sul suo profilo l’ex concorrente del Gf Vip oggi ha scritto: “!aiuto! ho bisogno di un visual per la canzone da mandare nelle radio sono nella merda. il video deve durare quanto la canzone (consiglio video 1 minuto e 4 secondi x 3) orizzontale (come la televisione non come stories per intenderci con sottotitoli per tutta la durata help!”. Un appello che non è caduto nel vuoto. Tanti i commenti dei Donnalisi. con qualche fan che si è addirittura lanciato nell’impresa immediatamente, condividendo delle immagini che accompagnano musica e parole de ‘Il cielo stanotte’.

TUTTI PAZZI PER I DONNALISI

Tra liti e rappacificazioni, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno fatto innamorare gli spettatori del Gf Vip, che ora hanno fame di notizie sulla loro love story. E la coppia non si è tirata indietro, inondando i social di scatti e video insieme, raccontandola minuto per minuto: dal primo appuntamento fuori dal reality, al book fotografico in rosa. A coronare la storia d’amore è arrivata infine la canzone ‘Il cielo stanotte’ (anche in questo caso l’annuncio di Donnamaria all’amata è stato documentato sui social). La notizia ha lasciato senza parole l’amata Antonella, ma anche molti Donnalisi: non tutti sapevano infatti che Donnamaria oltre ad essere uno speaker radiofonico avesse anche un passato da compositore: nel 2021 ha pubblicato il primo singolo, Soldati senza armi.