Coppa Italia Juve-Inter, cori razzisti per Lukaku: “La storia si ripete, la Lega faccia qualcosa”

ROMA – Ha aspettato il giorno dopo Romelu Lukaku, per parlare. Nel finale della semifinale di Coppa Italia a Torino tra la sua Inter e la Juventus, al momento di calciare il rigore dell’1-1, è stato preso di mira dai tifosi bianconeri.

“L’ho superato nel 2019.. e ancora 2023…- ha scritto sui social- Spero che la Lega faccia davvero delle azioni questa volta perché questa bellissima partita dovrebbe essere goduta da tutti…”.

Il suo sfogo, oltre ai ringraziamenti “per i messaggi solidali”, si è chiuso con un “Fuck razzismo”. Il post di Lukaku ha raccolto consensi e sostegno da diversi calciatori di fama Mondiale, come Achraf Hakimi, Kylian Mbappé, Mario Balotelli e Thibaut Courtois.

Oltre a loro ha scritto anche Radja Nainggolan. Il centrocampista della Spal, ex compagno di Lukaku all’Inter nella stagione 2020/21, non ha mai nascosto la poca simpatia per la Juventus e per l’ambiente bianconero. Per questo, sotto al post di Lukaku ha scritto: “Cosa t’aspettavi là“?