ROMA – Ancora una battaglia per Hugh Jackman. L’attore australiano ha utilizzato i social per veicolare un messaggio di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione del tumore alla pelle. In un video condiviso su Instagram, ha raccontato di essersi dovuto sottoporre a due biopsie a causa di alcune macchie notate dal suo medico, esortando i suoi follower ad utilizzare sempre la crema solare. Jackman, a cui 10 anni fa è stato diagnosticato un carcinoma basocellulare, ha già subito nel giro di 18 mesi l’asportazione di quattro basaliomi.

“So che mi avete già sentito parlare dei miei carcinomi basali. Continuerò a parlare di loro, se necessario”, scrive Jackman nel copy del post. “E se questo mio messaggio riuscirà a ricordare anche solo a una persona di mettere la crema solare con un SPF alto, allora sono felice”.

LA BATTAGLIA DI HUGH JACKMAN CONTRO IL TUMORE DELLA PELLE

Era il 2013 quando Hugh Jackman iniziò la sua battaglia contro il carcinoma basocellulare. Durante le riprese di ‘X Men: Days of Future Past’, una makeup artist si accorse di una macchia scura sul naso dell’attore, dalla quale usciva del sangue. Dai controlli arrivò quindi la diagnosi di basalioma.

Il carcinoma basocellulare (BCC) è il tumore della pelle più diffuso. La causa più comune è l’eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti provenienti dal sole o dai lettini solari.