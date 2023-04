Sindacati della Corea del sud pronti a scendere in piazza: “Non possiamo morire di superlavoro”

ROMA – “I sindacati della Corea del sud sono pronti a scendere in piazza contro un progetto del governo di estendere fino a 69 le ore di lavoro settimanali”. Lo sottolinea Mykyung Ryu, rappresentante di Korean Confederation of Trade Unions (Kctu), in un intervento diffuso da Collettiva, piattaforma media della Cgil. In primo piano ci sono le particolarità del sistema di Seul, fondato su una struttura retributiva a più livelli. “E’ vero che la Corea del Sud ha l’orario di lavoro più esteso al mondo ma noi non siamo ‘workaholic'” dice Mykyung Ryu. “Siamo piuttosto costretti a lavorare più a lungo da una struttura retributiva folle, con prevede un salario di base molto basso, che va poi integrato con altri elementi e bonus per gli straordinari”.



Secondo la sindacalista, bisogna inoltre tenere in conto il fatto che “le persone non hanno nessuna fiducia nel reddito che sarà loro garantito durante la pensione e per questo vogliono guadagnare il più possibile finché sono al lavoro”. Mykyung Ryu denuncia un progetto di riforma che mira ad aumentare la “flessibilità” in modo ulteriore. Secondo la sindacalista, “già oggi è consentito uno straordinario di 12 ore e il tempo massimo di lavoro è di 52 ore settimanali ma il governo vuole introdurre un nuovo sistema di calcolo“. Mykyung Ryu evidenzia che l’opposizione a questo piano, che definisce “pericoloso”, coinvolge anche i lavoratori non sindacalizzati. “In Corea del sud esiste un termine speciale, ‘gwalosa’, che indica la morte da super-lavoro” continua la rappresentante di Kctu. “Al governo chiediamo di abbandonare il suo piano e di proteggerci, altrimenti organizzeremo manifestazioni di protesta di massa“.



In Corea del sud ad animare la contestazione nei confronti della proposta sono in particolare i giovani. Lo ha riconosciuto lo stesso governo, che fa capo al presidente Yon Suk-Yeol, spinto ad annunciare a fine marzo una revisione del piano. La nuova valutazione della proposta, ha detto il responsabile stampa dell’esecutivo, Kim Eun-hye, è finalizzata a “comunicare meglio con il pubblico, in particolare con la generazione z e i millennial”.