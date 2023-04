ROMA – Pochi istanti che cambiano la vita. Te la salvano, in questo caso. È quanto accaduto in una lavanderia in Spagna, dove un uomo inconsapevolmente ha rischiato la vita dopo che un’asciugatrice è esplosa distruggendo il locale. Il cliente è uscito pochi secondi prima della potente deflagrazione, che ha fatto crollare la parete d’ingresso, mandando in frantumi i vetri.

La explosión de una secadora debido a un recargador de mecheros provoca el destrozo de una lavandería



📹 Mesoiro, Coruña pic.twitter.com/1UhIBdMjct — SocialDrive (@SocialDrive_es) April 2, 2023

LA CAUSA DELL’ESPLOSIONE

L’incidente è avvenuto nella lavanderia ‘Agua e Xabon’ a La Coruna, in Spagna, ed è stata ripresa dalle telecamere interne del negozio. Secondo le ricostruzioni, a innescare l’esplosione sarebbe stato il gas contenuto in un accendino, lasciato accidentalmente nella tasca di un pantalone messo in asciugatrice.