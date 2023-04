La deputata Silvestri: “Costretta al test di paternità per tutelare mio figlio”

ROMA – Una lettera aperta, pubblicata in prima pagina sul Corriere della Sera, porta alla luce una vicenda privata della deputata di Fratelli d’Italia (Fdi) Rachele Silvestri: costretta dalle dicerie, dice lei, a sottoporre il suo bambino appena nato a un test di paternità per confermare che il papà è proprio Fabio, il suo compagno, e non già un politico di primissimo piano del suo partito, protagonista di chiacchiere roventi che lo vorrebbero impegnato in una liaison extraconiugale proprio con Silvestri.

LA LETTERA DI RACHELE SILVESTRI AL CORRIERE DELLA SERA

La lettera della deputata Rachele Silvestri è richiamata in prima pagina nell’edizione di oggi 5 aprile del Corriere della Sera. Questo l’incipit: “Sono stata costretta a fare il test di paternità per mio figlio di soli tre mesi. E il padre è proprio Fabio, il mio compagno. Naturalmente, non avevo dubbi. Perché, quindi, l’ho fatto? E, soprattutto, perché chiedo che venga riportata la notizia sui giornali? Se la fantasia (o la curiosità) vi sta portando chissà dove, leggete, e poi, mi auguro, vi indignerete insieme a me”, è l’auspicio della deputata, che poi ricostruisce i fatti.

“La becera realtà arriva a superare anche la più fervida fantasia- prosegue-. Devo partire dal lontano 2018, quando sono stata eletta parlamentare tra le fila del Movimento 5 Stelle”, ricostruisce poi Silvestri. Il ‘salto’ in Fratelli d’Italia risale invece al 2021, seguono le elezioni, in cui viene eletta a Montecitorio. Poi arrivano le chiacchiere. “Circa un mese fa- ricostruisce Silvestri nella lettera- una persona amica mi racconta che gira la voce che il mio bambino non sarebbe figlio del mio compagno, ma di un politico molto influente di Fratelli d’Italia, a sua volta sposato. Mio figlio sarebbe, quindi, nato da una relazione clandestina, grazie alla quale io avrei anche ottenuto la mia candidatura. Riuscite soltanto a immaginare come mi sono sentita? Non bisogna essere una donna per capire lo schifo, la violenza, l’umiliazione. In quanti modi il corpo di una donna può essere violato, calpestato, abusato? Non so chi sia stato. Molti, però, hanno scelto di condividere una evidente calunnia, di telefono in telefono, di chat in chat”.

“CERTA CHE AD AVER INVENTATO LA STORIA SIA STATO UN UOMO”

Racconta poi di essere stata contattata da “molti giornalisti” e di essere certa che ad aver “inventato questa storia” sia stato “un uomo, probabilmente un politico”. Infine, la scelta di rendere pubblica la vicenda “per tutelare mio figlio e Fabio, legittimo papà e mio amato compagno”.