Esplosione in un’ex fabbrica di fuochi d’artificio a Ragusa, due ragazzini ustionati

PALERMO – Due ragazzini sono rimasti ustionati nell’esplosione di una vecchia fabbrica di fuochi d’artificio, oggi dismessa, a Ispica, in provincia di Ragusa. La dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara, ma è possibile che siano stati gli stessi ragazzini, trasportati in elisoccorso a Catania, a causare l’esplosione. Sul posto, in contrada Cugni, si sono recati i vigili del fuoco.