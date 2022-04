Mali, vittime civili in operazione esercito: chiesta indagine Onu, Usa accusano mercenari russi

ROMA – Cresce la pressione della comunità internazionale affinchè le Nazioni Unite aprano un’indagine indipendente su un’operazione militare condotta dalle forze armate maliane che, secondo denunce rilanciate dalla ong Human Rights Watch (Hrw), avrebbe provocato centinaia di vittime civili nel centro del Paese. Stando alle testimonianze citate dall’organizzazione, alle incursioni dell’esercito avrebbero preso parte anche soldati stranieri. Secondo alcune delle persone intervistate, anche fonti di agenzie di sicurezza locale, avrebbero partecipato agli attacchi almeno 100 soldati di nazionalità russa.

Nei giorni scorsi, lo Stato maggiore delle forze armate di Bamako ha reso noto di aver ucciso “203 combattenti di gruppi armati” e di averne “arrestati 51” nell’ambito di un’operazione aerea e terrestre condotta fra il 23 e il 31 marzo nel circondario di Djenne, nella regione centrale di Mopti, da anni epicentro di un conflitto fra lo Stato maliano e varie milizie, per lo più di ispirazione jihadista. Secondo Human Rights Watch, sulla base di 27 testimonianze di diverse persone coinvolte nei fatti, l’esercito e le truppe straniere, a partire dal 27 marzo, avrebbero di fatto circondato Moura ed effettuato nei giorni successivi numerose esecuzioni extra-giudiziare, uccidendo circa 300 persone civili solo sospettate di appartenere a gruppi armati. La maggior parte delle vittime sarebbero persone appartenenti alle comunità di pastori puel. Le forze armate hanno affermato di aver colpito Moura in quanto informati dall’intelligence di una riunione fra miliziani jihadisti e gruppi armati locali.

Il governo degli Stati Uniti si è detto in una nota “profondamente turbato” dai resoconti provenienti da Moura e ha chiesto al governo maliano di permettere lo svolgimento di un’inchiesta coordinata dalla Minusma, la missione dell’Onu in Mali. Una richiesta simile è stata formulata anche dall’Alto rappresentate per la Politica estera dell’Unione Europea, Josep Borrell, mentre il governo francese ha espresso preoccupazione per quanto avvenuto.

Sia Parigi che Washington hanno puntato il dito contro il coinvolgimento del gruppo di sicurezza privato russo Wagner, che non è citato in nessun passaggio nel report di Human Rights Watch. Il governo ad interim maliano, guidato dal colonnello Assimi Goita, ha sempre negato la presenza dei mercenari di Mosca mentre ha confermato mesi fa quella di “istruttori militari” dell’esercito russo.