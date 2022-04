Roma, guasto ai cavi del filobus: traffico in tilt in via Nomentana

ROMA – Lunghe code e traffico bloccato da questa mattina a Roma in via Nomentana, nel tratto compreso tra Montesacro e Porta Pia. A causa della presenza in terra di alcuni cavi di alimentazione del filobus, la Polizia locale ha dovuto chiudere le corsie centrali da via Reggio Emilia a via Zara. Sono in corso le operazioni di ripristino dei cavi.