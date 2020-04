Aidda racconta il coronavirus, Zuliani Sgaravatti: “Politica comprenda le priorità”

ROMA – “Abbiamo chiesto alle nostre presidenti delle delegazioni regionali di raccontarci in poche parole come stanno vivendo queste settimane particolari, in piena emergenza coronavirus. La presidente della delegazione Sardegna Aidda, Rosina Zuliani Sgaravatti ci indica come affrontare la situazione e come ripartire appena ci sarà possibile”. Così, in un post su facebook, Aidda, la prima associazione italiana nata con lo specifico obiettivo di valorizzare e sostenere le imprenditrici, le manager e le professioniste.



“Il primo pensiero – dice nel video Rosina Zuliani Sgaravatti – va a chi ha perso una persona cara e a tutti coloro che si stanno prendendo cura delle persone in difficoltà. Supereremo con coraggio anche questo momento. Saremo coese e determinate a ripartire.”