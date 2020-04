‘Insieme per fermare il covid’, la raccolta fondi di Asi, Unicef e Anci

MILANO – “Il motore che dobbiamo accendere in questo momento è quello della solidarietà. Asi, insieme ad Unicef ed Anci, ha promosso la raccolta fondi ‘Insieme per fermare il covid’, coordinata dalla cabina di regia ‘Benessere Italia’ della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le esigenze sono veramente tante, noi abbiamo fatto la nostra parte ma adesso abbiamo bisogno di te”. Così Alberto Scuro, presidente di Asi – Automotoclub Storico Italiano, in un appello su facebook.