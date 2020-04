Coronavirus, un italiano ‘al sicuro’ nell’Artico: il rientro dipende dal Covid-19

“Mi trovo in uno dei due luoghi sulla Terra – con l’Antartide, dove ci sono altri colleghi del Cnr – che non sono stati toccati dal Covid-19“, racconta Marco Casula, tecnico del Cnr-Isp di Venezia, “una situazione impensabile al momento della partenza”.

“Innanzitutto – spiega – io ho scelto questa condizione: data la tipologia della ricerca polare, vivere isolati non e’ inconsueto. E poi la mia attuale condizione di isolamento non e’ proprio la stessa che vivono gli italiani e i cittadini di tanti Paesi: io posso uscire, godermi questi ambienti unici e magnifici, avere contatti umani con i colleghi delle altre stazioni di ricerca internazionali, anzi ho tutto lo spazio che voglio a disposizione e credo che abbiano molte piu’ difficolta’ le persone che si trovano costrette a rimanere chiuse in casa loro, per non dire di coloro che sono in quarantena o ricoverati”.

In questo senso “mi ritengo in una posizione privilegiata e poi la dimensione internazionale che vivo qui mi induce a guardare la situazione italiana nel contesto di quella dei Paesi delle persone che frequento e dalle quali ho informazioni di prima mano su come vivono il Coronavirus le altre nazioni”, dice Casula.

In generale “trovo comunque sia fondamentale avere quello che io chiamo un buon abito mentale– spiega il tecnico Cnr-Isp- Sicuramente fare una cosa che si ama, come nel mio caso, alleggerisce il peso della lontananza e della solitudine, anzi sto vivendo questa situazione come un allenamento per una prossima missione in Antartide, che mi piacerebbe poter fare. In ogni caso possono tenermi in costante contatto con i miei genitori e i miei amici attraverso internet, per rassicurarmi sulle loro condizioni”.

In tutto cio’, “sono il solo italiano tra i 30 ricercatori presenti a Ny-Alesund, ma questa piccola comunita’ in questo momento particolare e’ unita piu’ che mai- spiega Casula- Intanto dal punto di vista lavorativo: io e i miei colleghi di altre nazionalita’ collaboriamo per portare avanti le rispettive attivita’ di ricerca a lungo termine e, dato il numero ridotto di persone presenti, quando finiamo il nostro lavoro se possiamo aiutiamo gli altri. Ma ci sentiamo molto uniti anche dal punto di vista umano, c’e’ davvero tanto calore, il primo con cui ho stretto rapporti e’ stato proprio un ricercatore cinese. In questa cittadina, che per me ormai e’ una sorta di famiglia, nessuno e’ straniero e i rapporti vanno oltre le difficolta’ che alle volte si possono incontrare, come quelle linguistiche. Tutto sommato, non nego che alle volte un momento di tranquillita’ da solo me lo prendo volentieri”.