Rientrati oggi in Italia 1.770 italiani, tra loro anche Big Mama

Anche la cantante Big Mama, che era rimasta bloccata a Dubai, è rientrata oggi in Italia insieme ad altri 1.770 italiani

ROMA – Con uno dei 7 voli arrivati oggi in Italia dagli Emirati Arabi Uniti, è atterrata a Bergamo anche la cantante “Big Mama” (Marianna Mammone). L’artista è una dei 1.770 italiani che hanno viaggiato oggi dal Golfo, molti dei quali assistiti dal Ministero degli Esteri che continua a lavorare con le linee aeree di Dubai e Abu Dhabi per permettere il decollo di altri voli. Lo riferiscono fonti della Farnesina.

