VIDEO | Sal Da Vinci: “La mia canzone parla d’amore. Non rispondo alle provocazioni, non fatelo neanche voi”

NAPOLI – “Sono arrivate un sacco di provocazioni. Io ho semplicemente portato una canzone che parla d’amore, se poi l’amore è una cosa violenta, forse probabilmente siamo nel mondo sbagliato“. Lo dice Sal Da Vinci parlando da Largo Torretta, a Napoli, dove ha incontrato i fan per celebrare la vittoria di Sanremo. Ai presenti ha chiesto, riferendosi probabilmente al commento odierno di Aldo Cazzullo, di “non rispondere alle provocazioni che vengono fatte: non servono a niente. Qualcuno avrà qualche like in più, noi pensiamo alla musica e a tutta la bella gente di questa terra”.

SAL DA VINCI ABBRACCIA SUO QUARTIERE: “UN GRAZIE AI MIEI VICOLI”

“Voglio ringraziare tutti i vicoli che ho frequentato, tutte le case dei miei amici che mi hanno accolto, tutto il quartiere della Torretta, tutte le bellissime passeggiate sul Lungomare di Napoli, tutte le bellissime domeniche trascorse sui pontili di Mergellina. Un grazie veramente di cuore a ogni angolo di questo quartiere che porto nel cuore e che vive con me“. Così Sal Da Vinci ha ringraziato le tante persone che lo hanno accolto, oggi pomeriggio, a largo Torretta, a Napoli, nel giorno del suo ritorno in città per festeggiare la vittoria a Sanremo con “Per sempre sì”.

“QUESTO PREMIO È DI TUTTI VOI, PROFUMA DI SOGNI REALIZZATI”

“Questo premio profuma di sogni, di sogni realizzati. Non è questo il mio premio, questo è il premio di tutti noi e di tutti voi, di tutte quelle persone che come me continuano a sognare per un giorno migliore, affinché arrivi per tutti noi il meritato regalo, il dono della vita”. Con queste parole Sal Da Vinci racconta perché ha voluto organizzare una festa nel suo quartiere, la Torretta, tra Chiaia e Mergellina, a due passi dal Lungomare di Napoli, accogliendo i tanti fan che lo hanno accolto celebrando la sua carriera artistica e il successo a Sanremo 2026 con “Per sempre sì”. Un migliaio le persone in piazza ad ascoltarlo, in tanti anche affacciandosi dai balconi.

“Quando ero molto giovane, giocavo a pallone con i miei amici del quartiere a due passi da qui – ha raccontato Sal -, giocavamo a pallone e oggi mi ritrovo qui su queste scale, in questo quartiere che mi ha sempre accolto con amore, per questo ho voluto questo momento. L’eco di questo quartiere, la Torretta, è arrivato in tutto il mondo”.

A SAL DA VINCI LA TARGA DELLA I MUNICIPALITÀ DI NAPOLI

A Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 con “Per sempre sì”, è stata consegnata, dalla presidente Giovanna Mazzone, la targa della I Municipalità di Napoli, durante la festa che si è tenuta oggi pomeriggio per celebrare il suo successo.

La Municipalità, si legge, “accoglie con orgoglio un artista che porta nel cuore le sue radici e la sua gente. Nato e cresciuto in queste strade, ha trasformato sacrificio e determinazione in un percorso esemplare, dimostrando che chi non smette di credere nei suoi sogni può raggiungere risultati straordinari”.