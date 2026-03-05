Tg Politico Parlamentare, edizione del 5 marzo 2026

IRAN. MELONI: “NON SIAMO IN GUERRA E NON VOGLIAMO ENTRARCI”

“Non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra”. Giorgia Meloni chiarisce la posizione del governo sul conflitto in Medio Oriente. In una intervista radio, la premier si dice “preoccupata dalla reazione scomposta” da parte dell’Iran, perché il bombardamento dei Paesi vicini comporta “un rischio di escalation con conseguenze imprevedibili”. Sull’uso delle basi italiane da parte degli Usa, chiarisce che l’Italia si atterrà agli accordi bilaterali. Se arrivassero richieste su altro il governo dovrebbe interpellare il Parlamento. La premier ha avuto una telefonata con il presidente francese Macron concordando “il comune impegno per sostenere le Nazioni del Golfo”.

TAJANI IN PARLAMENTO: “IL CONFLITTO POTREBBE ALLARGARSI”

Il rischio di un allargamento del conflitto “è concreto”, ma la linea del governo resta quella della de-escalation. In aula alla Camera, i ministri Tajani e Crosetto chiariscono la linea dell’esecutivo, mettendo al primo posto la sicurezza dei centomila italiani nell’area di guerra. “L’attacco degli Stati Uniti è fuori dal diritto internazionale”, ammette il ministro della Difesa. L’aula approva la risoluzione di maggioranza che prevede il supporto ai partner del Golfo e conferma gli accordi sulle postazioni militari americane in Italia. “A oggi non c’è nessuna richiesta di utilizzo delle basi- precisa Crosetto- se dovesse emergere torneremo in Parlamento”.

MO. LE OPPOSIZIONI: “GOVERNO SUBALTERNO A TRUMP”

Le opposizioni accusano il governo di “subalternità” agli Stati Uniti confermata dopo l’attacco all’Iran. Durante il dibattito in Parlamento, duri i giudizi sulle comunicazioni dei ministri Tajani e Crosetto sulla situazione in Medio Oriente. La segretaria Pd Elly Schlein incalza: “Il governo scelga l’Europa e non Trump, almeno chiedetegli di fermarsi”. Secondo Giuseppe Conte bisognerebbe prendere “una posizione netta, come il premier spagnolo Sanchez”. Avs ha incalzato l’esecutivo sulla condanna degli attacchi e sul rischio di trascinare l’Italia in guerra. Le minoranze hanno chiesto che sia la premier a riferire in Parlamento. Meloni farà comunicazioni l’11 marzo.

FEDERMECCANICA: “DALLA GUERRA EFFETTI DEVASTANTI PER IMPRESE”

Nel 2025 la produzione metalmeccanica cala dello 0,9% rispetto all’anno precedente. La contrazione più accentuata è quella del settore auto con un -11,1%. È quanto emerge dall’indagine congiunturale di Federmeccanica. La dinamica occupazionale risulta “oscillante” con una sostanziale tenuta, ma la cassa integrazione straordinaria fa un balzo del 76,6%. La vice presidente Alessia Miotto sottolinea che gli effetti della guerra in Medio Oriente, “possono essere devastanti per il commercio globale e quindi per le nostre imprese”. Il 64% degli imprenditori considera infine un asset strategico l’acquisto di acciaio italiano. Per il 68% il rilancio dell’ex-ILVA è fondamentale.