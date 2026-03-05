Britney Spears arrestata in California: cosa è successo alla popstar

ROMA – Nuovi guai per Britney Spears. La principessa del pop è stata arrestata nella serata di mercoledì in California, nella contea di Ventura. A darne per primo notizia è stato Tmz, poi è arrivata la conferma anche da Page Six. La cantante è stata fermata per guida in stato di ebbrezza mentre si trovava a bordo della sua auto di ritorno verso la sua villa intorno alle 21.30. Spears è stata rilasciata nelle prime ore del mattino di giovedì. Secondo quanto riferito dai media d’oltreoceano, ora la popstar dovrebbe comparire in tribunale il 4 maggio.

IL MANAGER A TMZ: “UN INCIDENTE SPIACEVOLE. SIA IL PRIMO PASSO PER UN CAMBIAMENTO ATTESO DA TEMPO NELLA SUA VITA”

I fan più attenti si sono, poi, accorti che il suo account Instagram ufficiale della 44enne non risulta più disponibile. Il manager di Britney, Cade Hudson, ha dichiarato a Tmz: “Si è trattato di un incidente spiacevole e del tutto ingiustificabile. Britney prenderà le misure appropriate e rispetterà la legge. Speriamo che questo possa essere il primo passo verso un cambiamento atteso da tempo nella sua vita. Speriamo che possa ricevere l’aiuto e il supporto di cui ha bisogno in questo momento difficile”.

“I suoi figli (Sean Preston e Jayden James, 20 e 19 anni, ndr) trascorreranno del tempo con lei. I suoi cari elaboreranno un piano necessario per aiutarla a raggiungere il successo e il benessere”, ha aggiunto l’uomo.

Non è la prima volta, però, che Spears ha problemi di questo tipo. Nel 2007 – anno nero per la cantante della Louisina – fu stata accusata di omissione di soccorso e guida senza patente valida. Il caso fu poi archiviato dopo aver raggiunto un accordo, non reso noto, con il proprietario dell’auto coinvolta. Poco dopo, Britney perse la custodia dei due figli avuti con Kevin Federline, a seguito di alcuni preoccupanti incidenti pubblici e del suo presunto abuso di sostanze stupefacenti e alcol.

Spears, in questi mesi, ha invece ottenuto dal tribunale un ordine restrittivo permanente contro un uomo accusato di stalking. Un 51enne che si era presentato senza preavviso davanti alla casa della popstar a Los Angeles dopo aver condiviso sui social messaggi giudicati “inquietanti”. L’inizio di questa storia risalirebbe al 2013, nel 2025 è avvenuto l’arresto per violazione di domicilio.