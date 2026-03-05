VIDEO | Iran, la guerra si allarga ancora, droni in Azerbaigian: “Atto terroristico di Teheran”

ROMA – Il fronte de conflitto in Medio Oriente, dopo aver raggiunto la Turchia, ora arriva fino all’Azerbaigian: due droni iraniani hanno infatti attraversato il confine dello Stato azero e ferito quattro persone nella regione di Nakhchivan, al confine con l’Iran, sollevando preoccupazioni per un’ulteriore estensione del conflitto iniziato sei giorni fa, con gli attacchi di Usa-Israele all’Iran, sabato scorso.

Il Ministero degli Affari Esteri dell’Azerbaigian ha dichiarato in un comunicato che l’incidente è avvenuto intorno alle 12 di oggi, giovedì 5 marzo. Secondo il ministero di Baku, uno dei velivoli senza pilota ha colpito il terminal dell’aeroporto internazionale di Nakhchivan, mentre un altro è caduto vicino a una scuola nel villaggio di Shakarabad.

IL PRESIDENTE AZERO: DALL’IRAN ATTO TERRORISTICO CONTRO L’AZERBAIGIAN”

“Oggi l’Iran ha commesso un atto terroristico contro il territorio dell’Azerbaigian, contro lo Stato dell’Azerbaigian. Lo Stato iraniano ha lanciato velivoli senza pilota sul territorio della Repubblica Autonoma di Nakhchivan”, ha dichiarato il Presidente Ilham Aliyev durante la riunione del Consiglio di Sicurezza, riportato dall’agenzia stampa pubblica azera, Azortac.

“Gli obiettivi dell’attacco- prosegue Aliyev- erano strutture civili. Lo Stato dell’Azerbaigian condanna fermamente questo orribile atto di terrorismo e coloro che lo hanno commesso devono essere immediatamente ritenuti responsabili”. E ancora: “I funzionari iraniani devono fornire spiegazioni alla parte azera, devono essere presentate delle scuse e coloro che hanno commesso questo atto terroristico devono essere ritenuti penalmente responsabili”, ha sottolineato il capo dello Stato.

CONVOCATO L’AMBASCIATORE IRANIANO A BAKU

Nel frattempo l’ambasciatore iraniano in Azerbaigian è stato convocato al Ministero degli Affari Esteri: “Gli verrà consegnata una nota di protesta e saranno intraprese altre iniziative diplomatiche”, ha spiegato Aliyev durante la riunione del Consiglio di Sicurezza. Inoltre, sono state impartite istruzioni sul monitoraggio del confine, ha aggiunto. “Non tollereremo questo infondato atto di terrore e aggressione commesso contro l’Azerbaigian”, ha affermato il presidente Ilham Aliyev durante la riunione del Consiglio di sicurezza. Concludendo “Le nostre Forze Armate hanno ricevuto l’ordine di preparare e attuare misure di ritorsione”.

LA SMENTITA DI TEHERAN

Nel frattempo Al Jazeera riferisce che il vice ministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha negato che il Paese abbia preso di mira l’Azerbaigian, in riferimento ai due droni a Nakhchivan.

