Marracash lancia un live evento: il “Marra Block Party”. Tutti i dettagli

Foto di Andrea Bianchera

ROMA – Dopo aver festeggiato il disco di Diamante di “Persona” nei luoghi in cui tutto è iniziato, Marracash annuncia il “Marra Block Party”: il live evento che porta al centro le sue origini anche con l’intento di restituire ciò che la sua comunità gli ha dato. Andrà in scena sabato 18 aprile 2026 nel quartiere Barona di Milano, in Via Enrico De Nicola, cuore della sua storia.

IL RICAVATO IN BENEFICENZA

Oltre alla sua musica, a parlare è la sua storia. Una storia di riscatto che, oggi, all’apice della sua fama, l’artista vuole diventi collettivo: il riscatto della Barona, la sua periferia, spesso al centro delle sue canzoni. Per queste ragioni, Marracash ha ideato un progetto ad alto impatto sociale, culturale e simbolico, fortemente radicato nel territorio della Barona – quartiere popolare di Milano dove è cresciuto – con l’obiettivo di restituire valore e opportunità al quartiere e alle persone che lo vivono. Il ricavato dai biglietti venduti, al netto di IVA e SIAE, sarà interamente devoluto ad attività sociali e alla riqualificazione di strutture scolastiche e sportive del quartiere Barona di Milano. I partner e gli sponsor coinvolti sosterranno i costi di produzione necessari per la realizzazione dell’evento, oltre a sostenere anch’essi la raccolta fondi.

I BIGLIETTI

I biglietti saranno acquistabili solo ed esclusivamente oggi dalle ore 16 alle ore 22 unicamente presso il punto vendita “Barrio’s Live” in Piazza Donne Partigiane (Via Barona angolo Via Boffalora) a Milano. Sarà possibile acquistare un massimo di quattro biglietti per acquirente, secondo l’ordine di arrivo presso il punto vendita e fino a esaurimento scorte. La disponibilità è limitata e la presenza in coda non garantisce il diritto d’acquisto. Ogni biglietto è nominativo: sarà pertanto necessario presentare un documento di identità valido, anche in formato digitale (foto), al momento dell’acquisto e non sarà consentito effettuare il cambio nominativo in un secondo momento. Il costo del biglietto è di 25€. Ai residenti del Municipio 6 sarà riservata una corsia preferenziale nelle procedure di acquisto dei biglietti, garantendo loro un accesso prioritario rispetto al pubblico generale.

L’annuncio del live arriva a seguito di un traguardo storico: infatti, l’album “Persona”, pubblicato il 31 ottobre 2019, dopo 330 settimane consecutive di permanenza in classifica (oltre 6 anni) – un primato senza precedenti nella musica italiana – ha conquistato la certificazione di disco di Diamante, superando le 500.000 copie vendute. Per celebrare questo successo, oltre all’evento speciale, è disponibile per 500.000 secondi (5 giorni) “Persona – Diamante Edition”, una versione unica e speciale dell’album da collezione. In contemporanea, anche l’album “Noi, Loro, Gli Altri” è stato certificato otto volte disco di platino. Il disco è disponibile esclusivamente sullo shop ufficiale di Universal Music Italia a questo link.