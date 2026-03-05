Caso Cucchi, il legale di Casamassima: “Ha subito un danno e gli va riconosciuto”

ROMA – “La Corte ha messo un sigillo su una vicenda dolorosa, troppo lunga, e anche se rimane un ultimo rivolo su cui bisogna far chiarezza – ‘il Cucchi quater’ ancora pendente – è stato accertato con una sentenza passata in giudicato la posizione di Riccardo Casamassima e delle pedine che si sono mosse per screditarlo. Questo ha procurato un danno a lui e alla sua famiglia. Ora, dopo aver ottenuto la giustizia che meritava, è necessaria un’opera di ripristino di ciò che a quest’uomo e alla sua famiglia è stato tolto“.

Sono le parole di Diego Perugini, l’avvocato di Riccardo Casamassima, il carabiniere che ha permesso di scoprire tutta la verità sul caso di Stefano Cucchi, sulla Cassazione di ieri sui depistaggi che avevano coinvolto Casamassima e da cui esce pienamente assolto.

“Una sentenza che va letta con la serenità dei capitoli che si chiudono”, aggiunge il legale. “Oggi stiamo dialogando con l’Avvocatura di Stato per trovare un strada affinché si riconosca il danno da lui subito: una persona come lui va premiata e non vessata”, incalza l’avvocato che guarda con fiducia a questo dialogo e all’Arma dei Carabinieri che “nella sua storia si connota per atteggiamenti ben diversi da quelli avuti con Riccardo Casamassima”. E per questo il messaggio riguarda tutti: “E’ di strettissima attualità- spiega Perugini pensando ai fatti di Rogoredo e alla Polizia di Stato- Ce ne fossero state di persone come Casamassima. Vanno aiutate, sono un esempio”.