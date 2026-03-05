VIDEO| A Washington appare la Jeffrey Epstein Walk of Shame: sulle stelle i nomi di politici e Ceo

ROMA – Una camminata della vergogna per mettere nero su bianco i nomi di politici, Ceo e miliardari che hanno avuto a che fare con Jeffrey Epstein o sono stati in qualche modo a legati al finanziere pedofilo. A Washington D.C., a pochi passi dalla Casa Bianca nella Farragut Square, è apparsa la Jeffrey Epstein Walk of Shame, un percorso ispirato alla celebre Hollywood Walk of Fame dedicata alle star dello spettacolo e ai loro meriti artistici.

I NOMI E IL QR CODE CON IL COLLEGAMENTO AI FILE

Il principio è lo stesso: su uno dei vialetti della piazza sono state apposte delle stelle con i nomi di personaggi come Ghislaine Maxwell, Bill Clinton, l’ormai ex principe britannico Andrea, William Barr, Bill Gates, l’ex presidente di Harvard Larry Summers e Steve Barron, oltre che quello di Jeffrey Epstein. Qualcuno ha, invece, prontamente cancellato quello di Elon Musk.

Ogni stella, però, ha un Qr Code che – se inquadrato – rinvia a a voci specifiche nei file recentemente pubblicati dal Dipartimento di Giustizia a dicembre e gennaio, in conformità con l’Epstein Files Transparency Act (la legge che ha imposto la pubblicazione dei documenti). Essere citati in quei dossier non implica necessariamente alcun illecito, ma l’impatto mediatico legato alla vicenda è enorme, così come le ripercussioni sulla vita privata e professionale.

A “Jeffrey Epstein Walk of Shame” was put up in Farragut Square overnight. A QR code on each star links to an article about the person’s relation to Epstein or a document from the DOJ’s Epstein library



Names on other stars – Prince Andrew, William Barr, Bill Gates & Steve Bannon pic.twitter.com/JzjGB6XPau — Emily Hung (@emilyhung_) March 1, 2026