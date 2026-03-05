giovedì 5 Marzo 2026

I funerali di Khamenei, infine, sono stati rinviati

Così come la nomina di Mojtaba Ali Khamenei, il figlio più influente dell’ayatollah, come nuova Guida Suprema. Tutto fermo, sotto il peso delle bombe

ROMA – Le bombe continuano a cadere su Teheran e, per ora, non c’è spazio nemmeno per i funerali della Guida Suprema. Le cerimonie in onore di Ali Khamenei, che dovevano cominciare alle 22 di mercoledì, sono state prima rinviate di qualche ora e poi cancellate del tutto.

Le autorità religiose avevano programmato tre giorni di commemorazioni, ma l’intensità degli attacchi israeliani sulla capitale ha reso impossibile portare avanti il piano. Tutto rimandato a data da destinarsi.

Khamenei è stato ucciso sabato in un raid israeliano che ha colpito Teheran. La sua morte ha aperto una fase delicatissima per la Repubblica islamica, rimasta improvvisamente senza la sua massima autorità religiosa e politica. Mercoledì era attesa anche anche la nomina del successore, che per moltissime fonti è scontato sarà Mojtaba Ali Khamenei, il figlio più influente dell’ayatollah. Secondo Iran International, la scelta sembrava imminente. Ma anche su questo fronte tutto è rimasto fermo: nessuna designazione ufficiale è arrivata.

La selezione della Guida Suprema spetta all’Assemblea degli esperti, un organo composto da 88 religiosi con mandato di otto anni. Si tratta però di un meccanismo elettivo fortemente controllato – spiega Il Post. I candidati all’Assemblea devono infatti essere approvati dal Consiglio dei Guardiani, i cui membri sono a loro volta nominati dalla stessa Guida Suprema.

