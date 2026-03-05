Meloni: “La nostra legge elettorale è contro gli inciuci”

ROMA – “Considero un’altra bufala” quella secondo cui la proposta di modifica della legge elettorale presentata dalla maggioranza “servirebbe a far vincere il centrodestra che altrimenti perderebbe. Questa è una legge proporzionale, con indicazione non del leader della coalizione ma del premier, ma è una legge proporzionale. Significa che governa chi prende un voto in più, solo che a chiunque prenda un voto in più dà un premio di governabilità. Perché la cosa più importante, almeno per me, è dare stabilità a questa nazione. Cioè mettere chiunque vinca nella condizione di governare”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni intervistata su Rtl 102.5.

“Numeri alla mano, con questa legge, il campo largo – ammesso che esista – potrebbe avere una maggioranza molto più ampia di quella che avrebbe con l’attuale sistema. Quindi l’unica cosa che la legge impedisce, questo è il punto, sono gli inciuci. Adesso io non so se la sinistra la osteggia per questo, perché negli ultimi anni è riuscita a governare solo con i giochi di palazzo. Però io penso che i cittadini debbano scegliere chi deve governare questa nazione. Quindi meritano un governo scelto da loro, con un mandato chiaro, indipendentemente da chi poi dovesse vincere le elezioni. Meritano che, quando loro decidono, con un sistema proporzionale e quindi a maggioranza, chi loro decidono che deve governare abbia anche la possibilità di farlo”, conclude Meloni.

“Secondo me la cosa che non va bene nell’attuale proposta” di riforma della legge elettorale presentata dal centrodestra “è che mancano le preferenze per l’elezione dei parlamentari. Proprio su questo voglio dire che ho chiesto e so che Fratelli d’Italia presenterà un emendamento per inserirle. Speriamo di convincere la maggioranza in Parlamento”.