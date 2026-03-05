Le previsioni meteo di giovedì 5 marzo 2026

(da ilMeteo.it)

NORD

La pressione inizia ad aumentare ulteriormente. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di atmosfera stabile e tempo asciutto. Il cielo sarà più nuvoloso al Nordovest e con meno nubi al Nordest, ma qui ci sarà la nebbia a tener banco per gran parte della mattinata. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, i mari risulteranno poco mossi.

CENTRO e SARDEGNA

La pressione è in gran parte stabile sulle nostre regioni. La giornata trascorrerà con nebbia mattutina su molte zone delle Marche, il cielo sarà poco o irregolarmente nuvoloso su gran parte delle regioni peninsulari. Sulla Sardegna dove la pressione inizierà a diminuire il cielo tenderà a coprirsi ed entro sera inizierà anche a piovere. Venti dai quadranti meridionali.

SUD e SICILIA

Sulle nostre regioni la pressione tende parzialmente a diminuire. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso sui settori peninsulari e prevalentemente coperto sulla Sicilia. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, mentre i mari risulteranno in gran parte poco mossi, molto mosso il Canale di Sicilia.