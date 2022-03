Antonio Martino, Bernaudo (Liberisti Italiani): “Se ne va uno di noi”

ROMA – “Con il prof. Antonio Martino se ne va uno dei più importanti divulgatori del pensiero liberale, liberista e libertario. Se ne va uno di noi. Recentemente, non proprio in perfetta forma, Martino ha voluto essere lo stesso presente in una delle nostre dirette che facciamo sui nostri canali social. Ed è stata una delle sue ultime apparizioni. In quell’occasione lo abbiamo sentito pessimista per il futuro dell’Italia, per la deriva liberticida di questo governo e per l’assenza di una forza politica realmente liberista. Spetta a noi e a tutte le tante associazioni liberali e liberiste unirci e tradurre finalmente in concreta azione politica l’insegnamento del professor Martino. Alla sua famiglia va la nostra vicinanza e le nostre più sentite condoglianze. Noi continueremo ad impegnarci fedeli al suo insegnamento leali ai nostri principi traendo esempio dalla sua coerenza”. Così il presidente di Liberisti Andrea Bernaudo ha commentato la morte del prof Antonio Martino.

